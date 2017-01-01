Полозов розказав про зв'язок російського адвоката Савченко із Сурковим

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Фото «Хвиля» Микола Полозов

За словами Полозова, зв’язки Новікова з Кремлем було виявлено не одразу

Російський адвокат, захисник Надії Савченко Ілля Новіков перебуває під контролем Кремля, має відношення до Владислава Суркова, радника президента Росії Володимира Путіна. Про це розповів кримський юрист Микола Полозов, пише «РБК-Україна».

«Він займається явною деструктивною діяльністю. Робити вигляд, що все окей, – це злочин, перш за все по відношенню до українців. Тому ми сказали правду, як є», – зазначив він.

«Закон Савченко» – це його рук справа, і я дуже радий, що цей закон урешті-решт скасовано. Бо в тому вигляді, в якому його було прийнято, – це абсолютно ненормально і неправильно. Був договір, що в українську політику ніхто не втручається – він просто наплював на це і зробив так, як йому захотілося, тільки для того, щоб попіаритися. Тому з цією людиною, я всіх попереджаю, справи мати не можна. Це була наша велика помилка, що ми взяли його в той процес», – додав адвокат.

За словами Полозова, зв’язки Новікова з Кремлем було виявлено не одразу. «До цього ми дивилися: ніби нормальні юрист, жодних претензій не було. Але, коли в процесі у справі Надії він почав викидати різні «фортелі», ми почали копати глибше, щоб зрозуміти, що це за людина. Тоді й почали вимальовуватися дуже дивні його знайомства, дивні спілкування з дивними людьми», – розповів він.

Полозов також зазначив, що «це зовні він чудовий гравець у «Що? Де? Коли?». Ви знаєте, що на Перший канал у Росії простих людей не беруть? Він їздив на заходи, які влаштовував Сурков, він там перед «нашистами» (молодіжний прокремлівський рух «Наші». – Ред.) читав якісь лекції. Його коло спілкування – це люди, які так чи інакше вхожі в Кремль. Наша з Марком помилка в тому, що ми не перевірили цю людину заздалегідь».

Крім того, кримський юрист натякнув: те, що Новіков був захисником Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, тільки погіршило їхнє становище.

«По-перше, скільки дали Карпюку? Скільки дали Клиху? Дали дуже багато. Йдеться про десятки років. Він (Ілля Новіков. – Ред.) говорить, що ще когось захищає, Виговського (Валентин Виговський, громадянин України, підозрюється в РФ у шпигунстві. Суд відбувався у закритому режимі. – Ред.). Ви подивіться, хоч за його Facebook, він до них (своїх підзахисних. – Ред.) їздить? Він ними займається? Ми нічого цього не спостерігаємо. До Ахтема Чийгоза я захищав двох українських політв'язнів (Надію Савченко і Хайсера Джемілєва. – Ред.) – обидва зараз у Києві. Дивіться на конкретну діяльність. Приїжджає до Києва, ходить у вишиванці, всім подобається, а реальних досягнень немає, все це фейк».