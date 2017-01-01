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    Польща готує ноту Україні через зруйнований пам'ятник на Львівщині

    • Сьогодні, 10:08
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    В Інституті нацпам'яті назвали провокацією знищення пам'ятника полякам на Львівщині

    Польща збирається надіслати ноту Міністерству закордонних справ України через інцидент з пам'ятником загиблим полякам у Львівській області, руйнування якого зафіксовано на оприлюдненому відео.

    Про це повідомив посол Польщі в Україні Ян Пєкло, передає Gazeta Wyborcza.

    «Ми знаємо про це. Вранці консул піде туди і буде відправлено ноту міністру закордонних справ України», — сказав Ян Пєкло напередодні пізно ввечері РАР.

    Як зазначається, руйнування пам’ятника полякам, убитих в 1944 році в неіснуючому нині селі Гута Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області, було зафіксовано на «відео, розміщеному в понеділок в російських соціальних медіа».

    У свою чергу голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир В’ятрович заявив, що знищення пам’ятника загиблим полякам у Гуті Пеняцькій Львівської області є провокацією, вигідною третій стороні.

    «Знищення пам’ятника у Гуті Пеняцькій — провокація, спрямована на загострення польсько-українських стосунків, вигідна третій стороні», — зазначив він.

    В’ятрович наголосив, що дії вандалів протягом останніх місяців на українській території мають одну й ту саму мету — «розпалювання війни пам’ятників».

    «Дії вандалів на українській території не просто схожі до вандалізму, який протягом останніх місяців ми спостерігали на українських цвинтарях в Польщі. Вони аналогічні і мають ту саму мету — розпалювання війни пам’ятників. Плюндрування могил і пам’ятників по обидва боки кордону повинні зустріти однаково рішуче засудження в обох країнах як з боку влади, так і громадського суспільства», — написав він.

    За словами голови Інституту нацпам’яті, пам’ятник у Гуті Пеняцькій, відкритий у 2009 році, став не лише виявом вшанування загиблих у 1944 жителів села, а й символом участі третіх сил в розпалюванні конфлікту між українським і польським народами.

    «Адже Гута Пеняцька — польське село, знищене за наказом німецьких окупантів через провокації дислокованого тут загону радянських партизан. До участі в каральній операції нацисти свідомо долучили поліційні частини, складені з українців», — відзначив В’ятрович.

     


     

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