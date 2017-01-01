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Польща обмежить в'їзд до України автівок з іноземною реєстрацією

Українці, які володіють зареєстрованими в Польщі автомобілями, зобов'язані перетинати кордон раз на п'ять днів

Польща обмежить імпорт авто до України через труднощі з прикордонним рухом та зростанням тривалості очікування на кордоні.

Про це повідомляє інформаційно-аналітична група Autoconsulting.

Скупчення машин на польсько-українському кордоні обумовлене тим, що за українським законодавством громадяни України, які володіють зареєстрованими в Польщі автомобілями, зобов'язані перетинати кордон раз на п'ять днів.

«Беручи до уваги масштаби цього явища (кількість перетинів кордону такого типу автомобілями становить 4,5 млн разів протягом року) це впливає на прикордонний рух і час очікування на кордоні», — йдеться у повідомленні Міністерства фінансів Польщі.

Зазначається, що українсьці використовують «прогалини» у податковому кодексі, пов'язаному з імпортом автомобілів з ЄС в Україну.

Посилений контроль необхідний для виявлення податкових порушень, виявлення порушень законодавства у зв'язку зі спробами перевезення елементів, що становлять загрозу для безпеки країни, порушення законодавства щодо обігу товарів і технологій стратегічного значення, а також для безпечного обігу товарів на кордоні.