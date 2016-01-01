Польща вимагає від Росії передати записи розмов з літака, який розбився під Смоленськом

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Заява Путіна свідчить про те, що реальний зміст розмов між пілотом і пассажирами не було передано Польщі

Міноборони Польщі підозрює, що РФ сфальсифікувала стенограми

Міністерство національної оборони Польщі звернулося до Росії з вимогою передати записи розмов, зареєстрованих у кабіні літака Ту-154М, який розбився під Смоленськом.

Про це йдеться у комюніке відомства, повідомляє «Польське радіо».

Зазначається, що заява президента РФ Володимира Путіна на прес-конференції 23 грудня свідчить про те, що в розпорядженні російської сторони є зміст розмов між пілотом і пасажирами, який не було передано Польщі.

У комюніке Міністерство національної оборони також зазначено, що у цьому тексті представлено абсолютно фальшиву картину перебігу подій, які нібито призвели до смоленської трагедії, а заява Путіна може свідчити про те, що стенограми і записи були сфальсифіковані.

«Це стало основною причиною систематичного очорнювання Польщі російськими політиками і представлення світовій громадській думці брехливої версії трагедії, яка довела до загибелі президента Польщі і всієї національної еліти», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ту-154 з офіційною польською делегацією, яка прямувала до Катині, розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Літак сідав в умовах сильного туману і зачепився за дерева. Всі 96 людей, які були на борту, загинули, у тому числі президент Польщі Лех Качинський з дружиною.