Польща стурбована діями Росії в Катині

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МЗС Польщі закликав російську сторону до конструктивної співпраці

Міністерство закордонних справ Польщі висловило «стурбованість і розчарування» розміщенням російською стороною на польському цвинтарі у Катині інформаційних таблиць з даними про радянських полонених, які загинули під час радянсько-польської війни 1920-1921 років, передає «Радіо Свобода».

Представлені в таблицях дані про кількість загиблих в польських таборах для радянських військовополонених в кілька разів перевищують дані, визнані як польськими, так і російськими істориками, йдеться у спеціальній заяві МЗС Польщі.

«Велика частина військовополонених померли за умов змісту, які були наслідком незадовільного економічного стану польських земель, постраждалих від багаторічної боротьби за незалежність», – повідомили в МЗС.

У Варшаві підкреслюють, що встановлення інформаційних таблиць в Катині відбулася напередодні 77-ї річниці Катинської трагедії та 7-ї річниці катастрофи під Смоленськом, в якій загинули 96 людей, в тому числі і президент Польщі Лех Качиньський.

МЗС Польщі закликав російську сторону до конструктивної співпраці з метою вирішення спірних питань, що існують між обома країнами, зокрема і з висвітлення історичного минулого.

У той же час, Росія ніяк не відреагувала на заяву польської влади.