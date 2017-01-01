Польське МЗС розсекретило документ про перехід на проросійський курс

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У документі пропонується використовувати «дружньо-критичний» підхід щодо України

Глава польського МЗС Вітольд Ващиковський розповів про підписання у 2008 році секретного документа про перехід країни до проросійського курсу

Про це повідомляє польське агентство PAP.

Цей документ у березні 2008 року підписав голова департаменту східної політики МЗС Польщі Ярослав Браткевич. Документ датований 4 березня 2008 року і називається «Тези про політику Польщі щодо Росії і України». Доступ до нього в 2008 році мали тільки чотири людини, серед яких був Радослав Сікорський, який обіймав на той момент пост міністра закордонних справ.

«Якщо не торкатися величезних економічних інтересів Польщі в Росії, які стосуються не тільки енергетики, що відіграє важливу роль у відносинах Польщі з Росією та Європою, а також взаємних культурних та інтелектуальних інтересів, варто звернути увагу, що жвавий діалог з Росією є великою політичною цінністю для Польщі», - йдеться в тексті.

Автори документа відзначили, що для Заходу Росія є важливим союзником у боротьбі з ісламським тероризмом, а також «великим сховищем ресурсів, які можуть значно економічно підтримати західний світ».

У документі також пропонується використовувати «реалістичний» і «дружньо-критичний» підхід щодо України.

Ващиковський заявив, що ця робота стала «початком відходу від проукраїнської політики (Польщі, - ред.) на користь проросійської».

«Автори не мали ілюзій щодо успіху, але вирішили, що проросійський (напрямок, - ред.) буде певного роду інструментом, трюком по відношенню до Заходу. Таким чином хотіли поліпшити репутацію на Заході», - цитує польське агентство Ващиковського.