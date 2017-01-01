  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем

    • Сьогодні, 08:22
    • Розсилка

    У російського літака було вимкнено транспондер, який і дозволяє ідентифікувати машину

    Польські винищувачі F-16 Jastrzab з бази у Шауляй в Литві перехопили російський розвідувальний літак Іл-20М над водами Балтійського моря

    Про це повідомляє Центр об’єднаного командування віськово-повітряних сил (AIRCOM) в німецькому Раммштайні, передає «Польське радіо».

    Зазначається, що це була перша бойова місія винищувачів з патрулювання повітряного простору над Литвою, Латвією та Естонією. Патрулювання здійснюється в результаті зміни натівської місії Baltic Air Policing, в рамках якої зараз на базі Шауляй в Литві дислокований Польський військовий контингент Orlik 7.

    Розвідувальний літак Росії Іл-20 було виявлено 15 травня над міжнародними водами Балтійського моря. При цьому, за годину до цього інциденту, іспанські літаки F-18 вилетіли з естонської бази в Амарії та виявили російський бомбардувальник Су-24.

    Майор Операційного командування збройних сил Марек Квятек зауважив, що у російського літака було вимкнено транспондер, який і дозволяє ідентифікувати машину. 

    «З огляду на активність неідентифікованого літака, котрий не мав увімкнених транпордерів, не відповідав на спроби налагодити з ним радіо-кореспонденцію, його теж не було в планах польотів, база в Шауляй, якою керують польські, активізувалася», - наголосив Квятек.

    Стало відомо, що літак прямував до Калінінграду, однак, після перехоплення винищувачами, повернувся на свою базу. 

    Читайте також
    Росія Польща літак військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ