Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем

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У російського літака було вимкнено транспондер, який і дозволяє ідентифікувати машину

Польські винищувачі F-16 Jastrzab з бази у Шауляй в Литві перехопили російський розвідувальний літак Іл-20М над водами Балтійського моря

Про це повідомляє Центр об’єднаного командування віськово-повітряних сил (AIRCOM) в німецькому Раммштайні, передає «Польське радіо».

Зазначається, що це була перша бойова місія винищувачів з патрулювання повітряного простору над Литвою, Латвією та Естонією. Патрулювання здійснюється в результаті зміни натівської місії Baltic Air Policing, в рамках якої зараз на базі Шауляй в Литві дислокований Польський військовий контингент Orlik 7.

Розвідувальний літак Росії Іл-20 було виявлено 15 травня над міжнародними водами Балтійського моря. При цьому, за годину до цього інциденту, іспанські літаки F-18 вилетіли з естонської бази в Амарії та виявили російський бомбардувальник Су-24.

Майор Операційного командування збройних сил Марек Квятек зауважив, що у російського літака було вимкнено транспондер, який і дозволяє ідентифікувати машину.

«З огляду на активність неідентифікованого літака, котрий не мав увімкнених транпордерів, не відповідав на спроби налагодити з ним радіо-кореспонденцію, його теж не було в планах польотів, база в Шауляй, якою керують польські, активізувалася», - наголосив Квятек.

Стало відомо, що літак прямував до Калінінграду, однак, після перехоплення винищувачами, повернувся на свою базу.