Полторак пообіцяв розібратись, чому 15 нагороджених військових забули в аеропорту на Новий рік

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Волонтерка Ольга Батагова повідомила про нагороджених військових, які зустрічали Новий рік в холоді та без їжі у порожньому ангарі аеропорту

Міністр оборони України Степан Полторак доручив провести службове розслідування щодо ситуації, в якій 31 грудня у аеропорту Маріуполя опинилися 15 військових ЗСУ, нагороджених президентом за відзнаку під час боїв на Світлодарській дузі і залишених до ранку у порожньому ангарі.

Про це міністр повідомив у мережі Facebook.

Відповідне розпорядження міститься на сайті Міністерства оборони.

Полторак висловив обурення через дії керівництва ЗСУ, яке не забезпечило належного розміщення нагороджених військових, і пообіцяв притягнути винних до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, 1 січня волонтерка Ольга Батагова повідомила у мережі Facebook про нагороджених військових, які зустрічали Новий рік в холоді та без їжі у порожньому ангарі аеропорту.