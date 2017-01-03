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    Полторак пообіцяв розібратись, чому 15 нагороджених військових забули в аеропорту на Новий рік

    • Вчора, 00:36
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    Волонтерка Ольга Батагова повідомила про нагороджених військових, які зустрічали Новий рік в холоді та без їжі у порожньому ангарі аеропорту

    Міністр оборони України Степан Полторак доручив провести службове розслідування щодо ситуації, в якій 31 грудня у аеропорту Маріуполя опинилися 15 військових ЗСУ, нагороджених президентом за відзнаку під час боїв на Світлодарській дузі і залишених до ранку у порожньому ангарі.

    Про це міністр повідомив у мережі Facebook.

    Відповідне розпорядження міститься на сайті Міністерства оборони.

    Полторак висловив обурення через дії керівництва ЗСУ, яке не забезпечило належного розміщення нагороджених військових, і пообіцяв притягнути винних до дисциплінарної відповідальності.

    Нагадаємо, 1 січня волонтерка Ольга Батагова повідомила у мережі Facebook про нагороджених військових, які зустрічали Новий рік в холоді та без їжі у порожньому ангарі аеропорту.

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