Полторак запевнив, що ЗСУ не порушили Мінські угоди на Світлодарській дузі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Степан Полторак

Збройні сили України не порушили «Мінськ», взявши під контроль нові позиції в районі Світлодарської дуги, оскільки, згідно з домовленостями, ця територія і так належить Україні.

Про це міністр оборони України Степан Полторак заявив в інтерв'ю «5-му каналу».

«Що стосується наших міжнародних партнерів, таких звинувачень (у порушенні Мінських угод) немає, тому що їх бути не може по суті, оскільки ми не порушуємо Мінські угоди. Взагалі, згідно Мінським угодами, ця територія (нові позиції в районі Світлодарської дуги) належить Україні. Ми всі переміщення робимо на своїй території», - заявив він.

Як відомо, 23 грудня ЗСУ взяли під контроль Новолуганське.

Українські військові зайняли панівні висоти і увійшли до населеного пункту. Також українські військові встановили блокпост на південній околиці селища Новолуганське в районі Світлодарської дуги.