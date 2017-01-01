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    Помер британський актор Джон Гарт

    • Сьогодні, 06:57
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    Джон Гарт
    Джон Гарт

    Британець двічі номінувався на премію «Оскар»

    Відомий британський актор Джон Гарт помер у віці 77 років, про це пише ряд закордонних ЗМІ.

    В останні роки актор страждав на захворювання системи травлення. Він боровся з раком підшлункової залози.

    У 1966 році Гарт знявся у фільмі «Людина на всі часи», який був відзначений премією «Оскар»  у шести номінаціях. Актор двічі номінувався на премію Американської кіноакадемії.

    Також Джон Гарт відомий за роллю містера Олівандера в екранізації книги «Гаррі Поттер». Він зіграв у двох частинах: «Гаррі Поттер і філософський камінь» та «Гаррі Поттер і Дари Смерті».

    Окрім того, він знімався у фільмах «Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа», «Чужий» та «V- значить Вендетта».

    У 2015 році актор був удостоєний лицарського титулу.

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