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    Помер екс-глава українських греко-католиків Любомир Гузар

    • Сьогодні, 19:35
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    <p>Любомир Гузар</p> <p>Фото: Главком</p>

    Любомир Гузар

    Фото: Главком

    Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя

    Глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя

    Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в УГКЦ.

    Невдовзі представники УГКЦ повинні оприлюднити офіційну заяву.

    10 лютого 2011 року Блаженніший Любомир (Гузар) повідомив про те, що папа Бенедикт XVI прийняв його зречення з уряду верховного архієпископа Української греко-католицької церкви. Відповідне прохання Гузар подав, коли йому виповнилося 75 років.

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