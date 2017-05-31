Помер екс-глава українських греко-католиків Любомир Гузар

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Любомир Гузар Фото: Главком

Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя

Глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в УГКЦ.

Невдовзі представники УГКЦ повинні оприлюднити офіційну заяву.

10 лютого 2011 року Блаженніший Любомир (Гузар) повідомив про те, що папа Бенедикт XVI прийняв його зречення з уряду верховного архієпископа Української греко-католицької церкви. Відповідне прохання Гузар подав, коли йому виповнилося 75 років.

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