Помер колишній нардеп Олександр Задорожній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Задорожній

Екс-нардеп тривалий час боровся із онкозахворюванням

Помер Олександр Задорожній, екс-народний депутат, радник екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, професор Національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомив політичний експерт Євген Магда на своїй сторінці у Facebook.

Як стало відомо «Главкому», Задорожній тривалий час боровся із онкозахворюванням.

Задорожній двічі обирався народним депутатом України - 1998 і 2002 роках. Працював в комітетах у закордонних справах і зв'язках з СНД та з питань правової політики. У Верховній Раді IV скликання був постійним представником президента Леоніда Кучми.

З квітня 2004 по липень 2007 року був членом Вищої ради юстиції. Потім працював проректором з науково-педагогічної роботи, завідувачtv кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин при національному університеті Шевченка.