  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Помер колишній нардеп Олександр Задорожній

    • Сьогодні, 14:25
    • Розсилка
    Олександр Задорожній
    Олександр Задорожній

    Екс-нардеп тривалий час боровся із онкозахворюванням

    Помер Олександр Задорожній, екс-народний депутат, радник екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, професор Національного університету імені Тараса Шевченка.

    Про це повідомив політичний експерт Євген Магда на своїй сторінці у Facebook.

    Як стало відомо «Главкому», Задорожній тривалий час боровся із онкозахворюванням.

    Задорожній двічі обирався народним депутатом України - 1998 і 2002 роках. Працював в комітетах у закордонних справах і зв'язках з СНД та з питань правової політики. У Верховній Раді IV скликання був постійним представником президента Леоніда Кучми.

    З квітня 2004 по липень 2007 року був членом Вищої ради юстиції. Потім працював проректором з науково-педагогічної роботи, завідувачtv кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин при національному університеті Шевченка.

    Читайте також
    смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ