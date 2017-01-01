Помер лауреат Нобелівської премії з медицини Олівер Смітіс

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У 2007 році Смітіс став лауреатом премії Шведського національного банку в області медицини пам'яті Альфреда Нобеля

Відомий англо-американський вчений-генетик Олівер Смітіс помер у віці 91 року, повідомляє CNS News.

Про смерть вченого 10 січня повідомила його дружина Нобіо Маеда, яка є співробітником Університету штату Північна Кароліна, де також працював Смітіс.

У 2007 році Смітіс став лауреатом премії Шведського національного банку в області медицини пам'яті Альфреда Нобеля. Премія Смітісу і двом його колегам, Маріо Капеккі і Мартіну Евансу, була присуджена за відкриття «принципів щодо впровадження специфічних змін в генах мишей з використанням ембріональних стовбурових клітин».