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    Помер лауреат Нобелівської премії з медицини Олівер Смітіс

    • Сьогодні, 07:24
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    У 2007 році Смітіс став лауреатом премії Шведського національного банку в області медицини пам'яті Альфреда Нобеля

    Відомий англо-американський вчений-генетик Олівер Смітіс помер у віці 91 року, повідомляє CNS News.

    Про смерть вченого 10 січня повідомила його дружина Нобіо Маеда, яка є співробітником Університету штату Північна Кароліна, де також працював Смітіс.

    У 2007 році Смітіс став лауреатом премії Шведського національного банку в області медицини пам'яті Альфреда Нобеля. Премія Смітісу і двом його колегам, Маріо Капеккі і Мартіну Евансу, була присуджена за відкриття «принципів щодо впровадження специфічних змін в генах мишей з використанням ембріональних стовбурових клітин».

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