Помер мер Луцька

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Міський голова Луцька Микола Романюк

Романюк пішов з життя у віці 58 років

Міський голова Луцька Микола Романюк помер сьогодні, 3 лютого, у віці 58 років. Напередодні його без свідомості доправили до реанімаційного відділення Луцької міської клінічної лікарні, повідомляє телеканал «24».

Варто зазначити, що близько тижня тому у ЗМІ з'явилися чутки про смерть Романюка. «Це підло, цинічно та втрата будь-яких моральних цінностей. Бажаю організаторам цих чуток здоров'я та довгих років життя! Бог вам суддя», – написав тоді мер Луцька у себе на сторінці у Facebook.

Довідка. Романюк народився 24 серпня 1958 року у с. Золочівка Млинівського району Рівненської області. Має дві вищі освіти за спеціальностями «інженер-технолог» (Львівський лісотехнічний інститут, 1982 р.) та «економіст» (Луцький індустріальний інститут, 1995 р.)

Указом президента України від 10 грудня 2007 року №1199/2007 призначений головою Волинської обласної державної адміністрації. Звільнений з цієї посади 26 березня 2010 року. З квітня 2010 року до листопада 2010 року — директор Волинського головного регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк». На виборах 31 жовтня 2010 року обраний міським головою Луцька.

Має нагороди: заслужений економіст України. Нагороджений Почесною грамотою Національного банку України, грамотами Верховної Ради України, орденом «За заслуги» II, ІІІ ступеня.