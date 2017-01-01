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    Помер російський поет Євген Євтушенко

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    Євген Євтушенко
    Євген Євтушенко

    Відомий письменник помер в США на 85-му році життя

    Поет Євген Євтушенко помер в США на 85-му році життя, повідомляє ТАСС з посиланням на його друга Михайла Моргуліса.

    Євген Євтушенко знаходився в клініці міста Талса (штат Оклахома) з 12 березня, проте тільки в останні дні його стан різко погіршився.

    • Євген Євтушенко народився в Іркутській області в родині геолога Олександра Гангнус. Він почав друкуватися в 1949 році, його перший вірш було опубліковано в газеті «Радянський спорт».
    • З 1952 по 1957 рік він навчався в Літературному інституті імені Горького, але його виключили за «дисциплінарні стягнення».
    • У 1952 році вийшла перша книга віршів Євгена Євтушенка «Розвідники прийдешнього», тоді ж він став наймолодшим членом Спілки письменників СРСР.
    • У 1963 році він був номінований на Нобелівську премію з літератури.
    • У 1991 році Євген Євтушенко уклав контракт з американським університетом в місті Талса і поїхав з родиною викладати в США, де проживав останні роки життя.

    Євген Євтушенко є автором понад 150 книг, які перекладені на багато мов світу. У 2014 році поет був нагороджений медаллю і дипломом ЮНЕСКО за «видатний внесок у розвиток культури, зміцнення міжкультурного діалогу і відносин між народами».

    США СРСР
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