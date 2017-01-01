Помер український поет-засновник Нью-Йоркської групи Бойчук

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Бойчук був поетом-модерністом, прозаїком, перекладачем та літературним критиком

Богдан Бойчук, український письменник та поет, один із засновників та активних учасників Нью-Йоркської групи, помер у віці 89 років.

Про це повідомляє Zaxid.net

Бойчук відвідував Україну восени 2016. Він приїздив до Львова, де читав свої вірші в театрі Леся Курбаса.

Богдан Бойчук - поет-модерніст, прозаїк, перекладач та літературний критик, член Нью-Йоркської групи, один з її засновників. Член ОУП «Слово» та НСПУ, лауреат Міжнародної літературної премії ім. Гоголя (1998).

Богдан Бойчук народився 11 жовтня 1927 року в Тернопільській області. У 1944 році його забрали до Німеччини на примусові роботи. Після війни він перебував у таборі переміщених осіб в місті Ашаффенбурґ, де й закінчив середню освіту. У 1949 році переїхав до США і оселився в Нью-Йорку. У1957 закінчив студії з електроніки в Міському коледжі Нью-Йорка. Відтак працював інженером у цій ділянці до 1992 року.

Від початку 1950-тих років Бойчук активно включився в українське літературне життя. Його літературна діяльність не обмежувалась тільки поетичною творчістю. Він також писав і видавав драматичні твори, прозу, переклади з англійської, іспанської й російсrої мов на українську, і з української – на англійську. Займався літературознавчої критики, опублікувавши широку низку статей, рецензій, передмов.

Бойчук - один із співзасновників Нью-Йоркської Групи, був співредактором річника цієї ж групи «Нові Поезії» (1959–1971), ініціатором і головним редактором нью-йорксько-київського літературно-мистецького квартальника «Світо-Вид» (1990–1999). Працював літературним редактором при місячнику «Сучасність» (Мюнхен), а саме від 1961-го року до 1973-го. Член національної Спілки письменників України.

Нью-Йоркська група — це неформальне об'єднання українських еміграційних поетів, яке виникло в 1950-х роках у Нью-Йорку.