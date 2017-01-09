Помер відомий філософ Зигмунт Бауман
- Вчора, 22:30
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Бауман відомий своєю теорією «плинної сучасності», дослідженням Голокосту і постмодерну
Відомий британський філософ і соціолог Зигмунт Бауман помер 9 січня у Великій Британії у 91-річному віці.
Про це повідомляє The New York Times.
За словами польської професорки з філософії Анни Зейдлер-Янішевської, яку про смерть проінформувала дружина філософа, Бауман помер у своєму будинку в англійському міст Лідс в оточенні своєї родини.
Бауман відомий своєю теорією «плинної сучасності», дослідженням Голокосту і постмодерну.
Найбільш відомі його роботи — «Етика постмодерну», «Плинні часи. Життя в добу непевности», «Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства» — перекладені українською мовою.