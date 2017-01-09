Помер відомий філософ Зигмунт Бауман

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Бауман відомий своєю теорією «плинної сучасності», дослідженням Голокосту і постмодерну

Відомий британський філософ і соціолог Зигмунт Бауман помер 9 січня у Великій Британії у 91-річному віці.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами польської професорки з філософії Анни Зейдлер-Янішевської, яку про смерть проінформувала дружина філософа, Бауман помер у своєму будинку в англійському міст Лідс в оточенні своєї родини.

Бауман відомий своєю теорією «плинної сучасності», дослідженням Голокосту і постмодерну.

Найбільш відомі його роботи — «Етика постмодерну», «Плинні часи. Життя в добу непевности», «Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства» — перекладені українською мовою.