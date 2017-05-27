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Фото: Bloomberg Помер відомий політик і державний діяч Збіґнєв Бжезінський

Бжезінський - автор низки досліджень в області міжнародних відносин і геополітики

Американський політолог, соціолог і державний діяч Збіґнєв Бжезінський помер на 90 році життя.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на дочку політика.

«Радник з національної безпеки Президента Джиммі Картера Збіґнєв Бжезінський помер, повідомила його дочка Міка», - йдеться у повідомленні.

My father passed away peacefully tonight. He was known to his friends as Zbig, to his… https://t.co/LU7X7kzjTH — Mika Brzezinski (@morningmika) 27 травня 2017 р.

Бжезінський народився у Варшаві в 1928 р. в родині дипломата. Його батько Тадеуш Бжезінський народився в 1896 р. в Золочеві, що на Львівщині. З 1958 р. набув громадянства США. В 1977-1981 р. – радник Президента США з питань національної безпеки в адміністрації Дж. Картера.

Автор низки досліджень в області міжнародних відносин і геополітики. Також він висловлювався на підтримку територіальної цілісності України.