  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Помер відомий політик і державний діяч Збіґнєв Бжезінський

    • Сьогодні, 06:44
    • Розсилка
    Помер відомий політик і державний діяч Збіґнєв Бжезінський
    Фото: Bloomberg
    Помер відомий політик і державний діяч Збіґнєв Бжезінський

    Бжезінський - автор низки досліджень в області міжнародних відносин і геополітики

    Американський політолог, соціолог і державний діяч Збіґнєв Бжезінський помер на 90 році життя.

    Про це інформує Bloomberg з посиланням на дочку політика.

    «Радник з національної безпеки Президента Джиммі Картера Збіґнєв Бжезінський помер, повідомила його дочка Міка», - йдеться у повідомленні.

    Бжезінський народився у Варшаві в 1928 р. в родині дипломата. Його батько Тадеуш Бжезінський народився в 1896 р. в Золочеві, що на Львівщині. З 1958 р. набув громадянства США. В 1977-1981 р. – радник Президента США з питань національної безпеки в адміністрації Дж. Картера.

    Автор низки досліджень в області міжнародних відносин і геополітики. Також він висловлювався на підтримку територіальної цілісності України.

    США політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ