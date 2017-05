Помер відомий політик і державний діяч Збіґнєв Бжезінський

Бжезінський - автор низки досліджень в області міжнародних відносин і геополітики

Американський політолог, соціолог і державний діяч Збіґнєв Бжезінський помер на 90 році життя.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на дочку політика.

«Радник з національної безпеки Президента Джиммі Картера Збіґнєв Бжезінський помер, повідомила його дочка Міка», - йдеться у повідомленні.

My father passed away peacefully tonight. He was known to his friends as Zbig, to his… https://t.co/LU7X7kzjTH