Помер відомий режисер Максим Паперник

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Максим Паперник

Режисер пішов з життя через онкологічне захворювання

Сьогодні, 19 лютого, помер відомий український кінорежисер, продюсер і кліпмейкер Максим Паперник. Про це повідомляє українське видання «Гордон» із посиланням на родичів покійного.

Режисер, як зазначається, помер від онкологічного захворювання.

Папернику було 47 років.

За словами самого Паперника, його кар'єра кліпмейкера почалася з відео на суперпопулярну пісню «А я пливу» Ірини Білик. Кліп наприкінці 90-х років визнавався справжнім проривом у цьому жанрі.

Максим Паперник народився 20 квітня 1969 року. Жив у Києві. Закінчив з відзнакою кінофакультет Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Потім закінчив факультет театральної режисури цього ж вузу. Після працював у Національній телекомпанії України. З 1997 року став одним із найуспішніших кліпмейкерів України.

З 2003 року розпочав знімає як телевізійні, так і ігрові фільми. Серед відомих його робіт - новорічні фільми-мюзикли «Снігова королева», «За двома зайцями», «Дванадцять стільців», музично-розважальне шоу «Народна зірка», телесеріал «Недоторканні».