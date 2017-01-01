Помер відомий російський актор

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Георгій Тараторкін

З життя пішов Георгій Тараторкін

На 73-му році життя помер радянський та російський актор театру і кіно Георгій Тараторкін. Про це повідомляється на сайті «Театра им. Моссовета».

«”Театр им. Моссовета” з глибоким сумом повідомляє, що 4 лютого 2017 року після тривалої хвороби помер народний артист Росії Георгій Георгійович Тараторкін», - йдеться в повідомленні.

Тараторкін народився 11 січня 1945 року у Ленінграді. У 1966 році скінчив студію при Ленінградському ТЮГу ім. А. А. Брянцева.

Знявся більше ніж у 30 фільмах. Серед них:

«Злочин і кара» (Раскольников);

«Справи сердечні»;

«Нам не дано передбачити»;

«Маленькі трагедії»;

«Чисто англійське вбивство»;

«Багач, бідняк».

У 1984 р Тараторкін було присвоєно звання народного артиста радянської Росії. Був секретарем Спілки театральних діячів Росії і президентом асоціації «Золота маска». Викладав у ВДІКу акторську майстерність.