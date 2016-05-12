Понад чверть українського ринку нових автобусів зайняв російський ПАЗ

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За перший місяць 2017 року Україні було продано 159 нових автобусів

Понад чверть цих продажів (42 шт.) належить продукції ПАТ «Павловський автобус», що входить до групи «ГАЗ». Свій результат річної давності ПАЗ поліпшив на 56%, повідомляє асоціація «Укравтопром».

Автобуси черкаського автобусного заводу марки «Отаман» стали другими на січневому ринку з показником 37 зареєстрованих продажів. У порівнянні з січнем 2016 року продажі Отаман знизилися на 26%.

На третьому місці «Еталон», який збільшив в 8 разів свої продажі до 24 автобусів. Четверте місце із продажу зайняв Богдан – реалізовано 20 автобусів.

Замикає п'ятірку лідерів українського ринку нових автобусів «Електрон» - 10 зареєстрованих продажів. У січні 2016 року реєстрацій автобусів цієї марки не відзначалося.

Нагадаємо, Україна за минулий рік витратила 340 мільйонів гривень на російські автобуси. Якщо в 2015-му на українському ринку було продано 37 автобусів «ПАЗ», то продажі у 2016-му перевищили 400 одиниць.