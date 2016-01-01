Понад половину українців вважають себе щасливими – опитування

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Порівняно з минулими роками рівень щастя істотно не змінився

У грудні 2016 року щасливими або радше щасливими себе відчували 54% жителів України, 25% почувалися частково щасливими, частково ні, і 19% – нещасливими або радше нещасливими, свідчать дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, порівняно з минулими роками рівень щастя істотно не змінився: якщо протягом 2001–2010 років простежувалася тенденція росту, то після 2011 року тих, хто почувається щасливими, дещо поменшало, і після 2012-го частка щасливих стабілізувалася на рівні 57–60%. Відчуття щастя залежить від багатьох чинників, у тому числі соціально-демографічних аспектів, якості життя, соціального середовища тощо.

Молоді люди назагал щасливіші, аніж старші, і з підвищенням віку рівень щастя знижується. У грудні 2016 року серед молоді віком 18–29 років щасливими почувалися 74%, серед людей віком 30–39 років – 59%, серед тих, кому 40–49 років, щасливими себе назвали 51%, 50–59 років – 48%, 60–69 років – 44%, старше 70 років – 38%. Зв'язок із віком значною мірою обумовлений станом здоров'я – літні люди частіше хворіють, а, як підтверджують дослідження, стан здоров'я має значний вплив на суб'єктивне відчуття благополуччя. Що вищий рівень добробуту, то більше людей почуваються щасливими.

Так, серед найбідніших (не вистачає на їжу) щасливими себе назвали 40%, серед малозабезпечених (вистачає лише на їжу) таких половина, серед людей із середнім доходом (вистачає на їжу, одяг, можуть дещо відкладати) – 68%, серед людей із доходом вище середнього (можуть купувати коштовні речі) – 85%.

Відносно менш щасливими наразі є жителі східних областей: у грудні 2016 року в західних областях щасливими почувалися 59%, у центральних – 50%, у південних областях – 60%, тоді як на сході країни – 44%. Тобто війна з усіма її наслідками є вагомим чинником, що робить нещасними жителів східних областей України.