Поплавський задекларував 72 млн гривень доходів, три земельні ділянки і ковбасу

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Михайло Поплавський

На рахунках у банках Поплавський розмістив 1,6 млн гривень, а 4,1 млн гривень він указав, як кошти, позичені третім особам

Депутат Верховної Ради Михайло Поплавський (група «Воля народу») задекларував за 2016 рік 72 млн 234 тис. гривень доходів і придбав нежитлове приміщення площею 109 кв. м в Угорщині за 11 млн гривень. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема 170 тис. гривень доходу становила депутатська зарплата Поплавського, 154 тис. гривень - зарплата в Київському національному університеті культури й мистецтв, 145 тис. гривень - зарплата в Київському університеті культури, 9,8 млн гривень - дохід від відчуження нерухомості, 34 млн гривень - роялті, 16 млн гривень - отримана позика від компанії «Ятрань», а 7,5 млн гривень - повернена позика від депутата від фракції «Народний фронт» Сергія Мартиняка.

Готівкою депутат задекларував 430 тис. доларів, 315 тис. євро й 3,7 млн гривень. На рахунках у банках (у яких саме - в декларації не зазначено) Поплавський розмістив 1,6 млн гривень, а 4,1 млн гривень він указав, як кошти, позичені третім особам.

Окрім того, депутат позичив у 2016 році 16 млн гривень. Також з фінансових зобов'язань зазначені позики в розмірі 2,095 млн гривень, 3 млн гривень і 2 млн гривень (всі вони оформлені у 2015 році).У власності Поплавського перебувають 3 земельних ділянки площею 1,2893 кв. м, 1,3046 кв. м і 1,1630 кв. м у Кіровоградській області, а також квартира площею 75,8 кв. м у Києві. У 2016 році депутат продав квартиру площею 242 кв. м. у Києві за 9,8 млн гривень.

Відповідно до декларації, у Поплавського немає транспортних засобів.

Депутат володіє авторським правом на безліч музичних кліпів, концертів, пісень, книг і продуктів харчування (зокрема «Ковбаса «Ректорська»).