Попри заборону окупантів кримські татари вивісили траурні та національні прапори

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Окупанти намагаються завадити кримським татарам здійснювати пам'ятні заходи в громадських місцях

В окупованому Росією Криму кримські татари в 73-ті роковини депортації радянською владою вивісили траурні чорні та національні прапори.

Про це повідомив у Facebook Ленур Іслямов.

При цьому окупанти намагаються завадити кримським татарам здійснювати пам'ятні заходи в громадських місцях. Так, у Бахчисараї камінь, до якого в цей день покладають квіти, заблокували поліцейською машиною.

«День пам'яті депортації кримських татар почався. У Бахчисараї камінь, до якого покладали завжди квіти, заблокували поліцейською машиною. У Сімферополі «з технічних причин» скасували судове засідання у справі Ахтема Чийгоза, куди збиралися прийти кримські татари, щоб потім піти покласти квіти. Біля Верховного суду Криму зараз стоїть два автобуси з поліцейськими», – повідомив журналіст Антон Наумлюк.

Нагадаємо, 18 травня 1944 року почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар. Майже половина депортованих загинула в дорозі чи на місцях вигнання. В Україні цю депортацію визнано геноцидом.

18 травня в Україні відзначають як День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Крім того, після окупації Криму Росією 18 травня відзначається як День боротьби за права кримськотатарського народу.