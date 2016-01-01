  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порада росіянам від протоієрея: У новорічну ніч слухати молитву замість вітання Путіна

    • Сьогодні, 18:09
    • Розсилка
    Порада росіянам від протоієрея: У новорічну ніч слухати молитву замість вітання Путіна
    Порада росіянам від протоієрея: У новорічну ніч слухати молитву замість вітання Путіна

    Настоятель храму Воскресіння Словущого протоієрей Микола Балашов вважає, що новорічну ніч краще зустріти молитвою в храмі

    Про це він заявив російському інформагентству ТАСС, відповідаючи на питання, як православним поєднати новорічне застілля з правилами різдвяного посту.

    «Значна частина наших прихожан зустріне новорічну ніч в молитві в храмі. Ми вже не перший рік так робимо, а в цьому році це тим більш актуально, тому що 1 січня припадає на недільний день, коли православні християни йдуть до храму. Робити це після ночі , проведеної за столом, не зовсім вправно і, я думаю, що ми знайшли хороший вихід», - розповів отець Миколай, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату.

    Балашов зазначив також, що питання про перехід на новий календар, згідно з яким деякі Православні Церкви (наприклад, Болгарська) святкують Різдво 25 грудня, для Московського патріархату не актуальне. Російська православна церква дотримується Юліанського календаря і відзначають Різдво Христове 7 січня.
    «Питання про зміну календаря на новий в нашій Церкві не варто, тому що переважна більшість її членів не схильні до зміни в цій галузі. І навіть спроби, до яких вдавався на короткий час при патріархові Тихона, показали неприйняття церковним народом зміни календарного стилю», - сказав протоієрей.

    Читайте також
    УПЦ МП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ