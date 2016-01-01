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Порада росіянам від протоієрея: У новорічну ніч слухати молитву замість вітання Путіна

Настоятель храму Воскресіння Словущого протоієрей Микола Балашов вважає, що новорічну ніч краще зустріти молитвою в храмі

Про це він заявив російському інформагентству ТАСС, відповідаючи на питання, як православним поєднати новорічне застілля з правилами різдвяного посту.

«Значна частина наших прихожан зустріне новорічну ніч в молитві в храмі. Ми вже не перший рік так робимо, а в цьому році це тим більш актуально, тому що 1 січня припадає на недільний день, коли православні християни йдуть до храму. Робити це після ночі , проведеної за столом, не зовсім вправно і, я думаю, що ми знайшли хороший вихід», - розповів отець Миколай, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату.

Балашов зазначив також, що питання про перехід на новий календар, згідно з яким деякі Православні Церкви (наприклад, Болгарська) святкують Різдво 25 грудня, для Московського патріархату не актуальне. Російська православна церква дотримується Юліанського календаря і відзначають Різдво Христове 7 січня.

«Питання про зміну календаря на новий в нашій Церкві не варто, тому що переважна більшість її членів не схильні до зміни в цій галузі. І навіть спроби, до яких вдавався на короткий час при патріархові Тихона, показали неприйняття церковним народом зміни календарного стилю», - сказав протоієрей.