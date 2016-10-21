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    Пореченков, Маршал і Циганова привітають кримчан з третьою річницею окупації

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    Співачка Віка Циганова, яка фактично &laquo;прописалась&raquo; у &laquo;ДНР&raquo;
    Співачка Віка Циганова, яка фактично «прописалась» у «ДНР»

    У день анексії Криму до Севастополя приїдуть артисти-порушники законів України

    Окупанти планують із помпою відсвяткувати річницю анексії Криму. На так зване свято запрошені артисти-порушники законів України, яким заборонений в’їзд до нашої країни. Про це повідомляють «Новости Севастополя».

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    До окупованого півострова на святковий концерт приїдуть актор Михайло Пореченков, музиканти Олександр Маршал та Віка Циганова, а також Російський державний академічний камерний «Вівальді-оркестр».

    В кінці серпня 2015 року СБУ заборонила в'їзд на територію країни 16 російським журналістам і діячам культури, в тому числі актору Михайлу Пореченкову, як особі, яка загрожує національній безпеці України.

    В'їзд на територію України заборонено публіцистам Володимиру Кучеренку, Єгору Холмогорову і Михайлу Хазіну. Крім того, в список персон нон-грата в Україні потрапили такі представники російського шоу-бізнесу: Олег Газманов, Йосип Кобзон, Валерія, Йосип Пригожин, Сергій Безруков, Михайло Боярський, Микола Расторгуєв, Іван Охлобистін, Михайло Пореченков, Григорій Лепс, Жерар Депардьє, Стас П'єха та Микита Михалков.

    Пізніше СБУ заборонила в'їзд в Україну 140 російськім діячам культури.

    Зазначимо, що співачка Віка Циганова, затята прихильниця проекту Кремля «Новоросія», з перших днів окупації включила самопроголошену «ДНР»  в свій гастрольний графік, має безліч «медалей», які їй презентували окупанти.

    Російський музикант і автор пісень Олександр Маршал, який заспівав і записав на відео пропагандистську пісню «Я - росіянин. Я той самий «колорад» зазначав у інтерв’ю російським ЗМІ, що краще не загравати з Росією.

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