Пореченков, Маршал і Циганова привітають кримчан з третьою річницею окупації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співачка Віка Циганова, яка фактично «прописалась» у «ДНР»

У день анексії Криму до Севастополя приїдуть артисти-порушники законів України

Окупанти планують із помпою відсвяткувати річницю анексії Криму. На так зване свято запрошені артисти-порушники законів України, яким заборонений в’їзд до нашої країни. Про це повідомляють «Новости Севастополя».

До окупованого півострова на святковий концерт приїдуть актор Михайло Пореченков, музиканти Олександр Маршал та Віка Циганова, а також Російський державний академічний камерний «Вівальді-оркестр».

В кінці серпня 2015 року СБУ заборонила в'їзд на територію країни 16 російським журналістам і діячам культури, в тому числі актору Михайлу Пореченкову, як особі, яка загрожує національній безпеці України.

В'їзд на територію України заборонено публіцистам Володимиру Кучеренку, Єгору Холмогорову і Михайлу Хазіну. Крім того, в список персон нон-грата в Україні потрапили такі представники російського шоу-бізнесу: Олег Газманов, Йосип Кобзон, Валерія, Йосип Пригожин, Сергій Безруков, Михайло Боярський, Микола Расторгуєв, Іван Охлобистін, Михайло Пореченков, Григорій Лепс, Жерар Депардьє, Стас П'єха та Микита Михалков.

Пізніше СБУ заборонила в'їзд в Україну 140 російськім діячам культури.

Зазначимо, що співачка Віка Циганова, затята прихильниця проекту Кремля «Новоросія», з перших днів окупації включила самопроголошену «ДНР» в свій гастрольний графік, має безліч «медалей», які їй презентували окупанти.

Російський музикант і автор пісень Олександр Маршал, який заспівав і записав на відео пропагандистську пісню «Я - росіянин. Я той самий «колорад» зазначав у інтерв’ю російським ЗМІ, що краще не загравати з Росією.