Порошенко хоче збільшити квоти української мови на телебаченні

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Президент зазначив, що минулого року звератався до телевізійної спільнои із закликом самоорганізуватися в цьому питанні

Президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом запропонує проект закону про збільшення квоти української мови на телебаченні.

Про це вн сьогодні заявив під час церемонії вручення Національної премії ім. Т.Шевченка.

Президент зазначив, що вдалося досягнути суттєвих результатів поширення української пісні й української мови в радіоефірі завдяки ухваленому закону.

«Хочу наголосити, що незабаром таку ж технологію я запропоную застосувати і на телебаченні, де зараз присутність української мови є неприпустимо малою», — наголосив Порошенко.

Він нагадав, що минулого року звератався до телевізійної спільнои із закликом самоорганізуватися в цьому питанні.

«На жаль, не всі тоді мене почули. Отже, своє слово зараз має сказати законодавець», — підкреслив Глава держави.

Нагадаємо, закон у частині музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій набрав чинності сьогодні, 8 листопада, через 4 місці після його затвердження.