Порошенко кличе британських інвесторів в Україну

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Зустріч Порошенка з представниками ділових кіл Великої Британії

Порошенко провів зустріч з представниками ділових кіл Великої Британії

У ході офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками ділових кіл країни. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Глава Української держави розповів про впровадження реформ в Україні впродовж останніх трьох років та основні результати, яких вдалось досягти на сьогоднішній день. Значну увагу було приділено створенню інвестиційного клімату, проведенню судової реформи, боротьбі з корупцією, реформі банківського та енергетичного сектору. Президент також поінформував про запуск з початку квітня 2017 року електронного відкритого реєстру відшкодування ПДВ.

Президент наголосив, що вірить в багатообіцяюче майбутнє торговельного та інвестиційного україно-британського партнерства. За його словами, Велика Британія стала одним з найбільших іноземних інвесторів в Україні з більш ніж 2 млрд доларів, створивши десятки тисяч робочих місць. Так, Глава держави відзначив успішну співпрацю українського підприємства «Антонов» і британської компанії Dowty Propellers під час створення транспортного літака Ан-132D.

Президент також привітав інтерес британських компаній в Україні, зокрема, міжнародної компанії Unilever, яка відкрила чайну фабрику в Київській області, і міжнародної компанії Hutchison Ports, яка планує в короткостроковій перспективі вийти на ринок вітчизняних морських контейнерних перевезень. «Успіх цих проектів в нашій країні, безумовно, буде хорошим прикладом для інших інвесторів, а також важливим сигналом довіри українським реформам», - зазначив Порошенко.

Президент запросив британський бізнес інвестувати в Україну.