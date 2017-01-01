Порошенко нагородив 24 військових за участь у боях на Донбасі

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Президент Петро Порошенко нагороджує військових державними нагородами

Орденом Богдана Хмельницького нагороджено 7 військовослужбовців

Президент Петро Порошенко під час робочого до Луганської області вручив нагороди військовим Збройних сил України, які брали участь у бойових діях на Донбасі. Загалом нагородами було відзначено 24 бійці.

Про це йдеться у прес-службі президента.

Орденом Богдана Хмельницького нагороджено 7 військовослужбовців, орденом «За мужність» — 14 бійців, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни» — 3 бійців.

Зокрема, орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримав старшина Юрій Бублик, який з 2014 року з перервами виконує бойові завдання на території Донецької та Луганської областей. У січні 2017 року старшина ніс службу поблизу Авдіївки. Зазначається, що під час бою очолюваний ним підрозділ наніс вогневе ураження бойовикам, посилив оборону позиції зі стрілецької зброї, закріпився на вогневих рубежах та змусив противника відступити.

Орден «За мужність» отримав старший солдат Андрій Вахлаєв-Висоцький, який з 2016 року перебуває в зоні проведення АТО. В грудні минулого року військовий під час бою в районі Світлодарської дуги отримав поранення. Незважаючи на поранення, старший солдат продовжував виконувати бойове завдання із прикриття відходу групи та допомагав евакуювати бійців з поля бою.

Орденом також нагороджений молодший сержант Іван Вихрищук. У січні 2017 року він виявив наближення диверсійно-розвідувальної групи бойовиків до українських позицій.

Всього указом Президента нагороджено 157 військових, серед яких 26 захисників посмертно та 66 поранених бійців.

Державними нагородами, зокрема, відзначено 48 військових 54-ї окремої механізованої бригади, які несуть службу в районі Світлодарської дуги, а також 26 бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти, які виконують завдання на Маріупольському напрямку.