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    Порошенко назвав книги, які його вразили

    • Вчора, 09:59
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    Серед книг, які вразили Порошенка, «Спогади» Павла Скоропадського, «25 перемог України», Олександра Палія та інші

    Президент Петро Порошенко у себе на сторінці у Facebook поділився списком книг, які вразили його в минулому році.

    Серед книг, які вразили Порошенка в 2016 і варті уваги зазначено:

    1. «Спогади», Павло Скоропадський;

    2. «25 перемог України», Олександр Палій;

    3. «Тамплієри», Сергій Жадан;

    4. Secondhand time Svetlana Alexievich;

    5. Антологія української поезії ХХ століття від «А-ба-ба-га-ла-ма-га»;

    6. «Казимир Малевич. Київський період 1928–1930», Тетяна Філевська.

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