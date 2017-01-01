Порошенко назвав книги, які його вразили

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Серед книг, які вразили Порошенка, «Спогади» Павла Скоропадського, «25 перемог України», Олександра Палія та інші

Президент Петро Порошенко у себе на сторінці у Facebook поділився списком книг, які вразили його в минулому році.

Серед книг, які вразили Порошенка в 2016 і варті уваги зазначено:

1. «Спогади», Павло Скоропадський;

2. «25 перемог України», Олександр Палій;

3. «Тамплієри», Сергій Жадан;

4. Secondhand time Svetlana Alexievich;

5. Антологія української поезії ХХ століття від «А-ба-ба-га-ла-ма-га»;

6. «Казимир Малевич. Київський період 1928–1930», Тетяна Філевська.