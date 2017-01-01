Порошенко не задоволений тим, що вбивцю Шеремета так і не вдалося знайти

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Журналіст Павло Шеремет, що був вбитий у Києві

Президент попросив вважати, що сьогодні він теж у футболці: «Хто вбив Павла?»

Президент України Петро Порошенко в ході прес-конференції 14 травня заявив, що знав і любив журналіста Павла Шеремета, якого вбили в минулому році.

«Я дуже добре знав і любив Павла, можу сказати, що ми з ним дружили. Для мене, як і для більшості з вас, я впевнений, була шоком та терористична атака, цинічне вбивство, яке відбулося», - сказав він.

Порошенко заявив, що незадоволений тим, що вбивця досі не знайдений.

«Вважайте, що я теж у футболці: «Хто вбив Павла?», як і дехто в залі», - сказав Порошенко.

Сьогодні, 14 травня, у День Європи, з нагоди надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко проводить прес-конференцію.

Нагадаємо, Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху машини, що належала співзасновниці «Української правди» і його цивільній дружині Олені Притулі. Слідство розглядає п'ять версій мотивів убивства.