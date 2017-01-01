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    Порошенко пообіцяв підписати закон про гарантування 100% вкладів у державних банках

    • Сьогодні, 18:07
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    Прес-конференція Петра Порошенка
    Прес-конференція Петра Порошенка

    Глава держави запевнив, що вкладникам нічого не загрожує

    Президент Петро Порошенко обіцяє підписати закон про гарантування державою 100% вкладів громадян в усіх державних банках.

    Про це президент заявив під час прес-конференції у неділю.

    На запитання журналіста про те, чому проголосований законопроект №5553 ще не підписаний або ветований, попри відведений Конституцією 15-деннний строк для підписання документу, президент відповів: «Ми намагалися ретельно прорахувати, які можливі ризики є у разі підписання і уведення в дію закону про гарантування вкладів «Приватбанку».

    «Закон буде підписаний. Вето я застосовувати не буду і вкладникам нічого не загрожує», - запевнив Порошенко.

    Нагадаємо, Верховна Рада прийняла президентський законопроект щодо гарантування державою 100% вкладів фізичних осіб 20 грудня.

    Як відзначали експерти, закон був покликаний заспокоїти вкладників Приватбанку, після його націоналізації.

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