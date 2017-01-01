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    Порошенко попросив Путіна звільнити Сущенка

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    Прес-конференція Петра Порошенка
    Прес-конференція Петра Порошенка

    Останню телефонну розмову з російським президентом український глава держави присвятив політв’язням

    Президент Петро Порошенко розповів, як просив свого колегу з Росії Володимира Путіна звільнити українських політв’язнів, зокрема журналіста Романа Сущенка.

    Про це він повідомив на прес-конференції в неділю 14 травня.

    «Моя остання телефонна розмова з Путіним стосувалася тільки заручників, в тому числі ми обговорили моє прохання негайно звільнити Сущенка з російської в’язниці», - сказав глава держави.

    За його словами, наслідком цих переговорів була організація зустрічі Романа з родиною.

    Порошенко запевнив, що українська влада буде робити все можливе, щоб якнайскоріше повернути додому не тільки Сущенка, а й усіх інших, хто незаконно перебуває у в’язницях в РФ і на окупованій території України.

    Сьогодні, 14 травня, у День Європи, з нагоди надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко провів прес-конференцію.

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