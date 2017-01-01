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Порошенко порівняв путінську Росію з гітлерівською Німеччиною

Порошенко звернув увагу на цивілізаційну відмінність Росії від Європи

Президент України Петро Порошенко порівняв анексію путінською Росією Криму із захопленням чужих територій гітлерівською Німеччиною.

Про це Порошенко повідомив під час участі в акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Він нагадав про долю Криму – за його словами, «анексованого путінською Росією подібно до того, як майже вісімдесят років тому захоплювала чужі території гітлерівська Німеччина».

«Це в Росії до 9 травня виголошують зараз гасло «Ми можемо повторити». А ми, як і вся Європа, прагнемо до того, аби подібного ніколи і ніде більше не трапилося. Відчуйте різницю між «можемо повторити» і never again, «ніколи більше». Різниця очевидна, і має цивілізаційний характер», – сказав Порошенко.

«Як і в часи Другої світової, сьогодні ми, українці, на передовій. Саме на нашій території розгорнувся фронт протистояння агресорові, фронт боротьби за цінності демократії та верховенства права, фронт за вільний світ. Завдяки мужності українських воїнів, зусиллям нашої дипломатії вдалося зупинити активні бойові дії. Але ж що ґніт війни, що кнопка миру, – перебувають у Москві. Вони – в руках людини, яка має імперські амбіції, яка полонена допотопними уявленнями про геополітику, яка просякнута глибокою зневагою до міжнародного права», – сказав Петро Порошенко про президента Росії Володимира Путіна.

При цьому президент України наголосив: «Створивши одну з найбільш потужних і ефективних армій в Європі та вправно обороняючись, ми, тим не менш, залишаємося послідовними прихильниками мирного врегулювання з Росією. Однак добра воля Києва постійно наштовхується на відсутність будь-яких кроків назустріч із боку російського агресора, який продовжує окупацію та повзучу анексію українського Донбасу. Ще жодного разу режим припинення вогню не був дотриманий російською гібридною армією».

За його словами, плановані на вівторок, 9 травня, «паради» спільних російсько-сепаратистських сил в окупованих Донецьку та Луганську, «хоч і матимуть оперетковий та пародійний характер, стануть іще одним наочними доказом російської військової присутності».

Під час акції, що символічно відзначила час, коли ввечері 8 травня 1945 року було припинено вогонь за умовами капітуляції нацистської Німеччини, Петро Порошенко привітав співвітчизників із Днем пам’яті та примирення та з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і проголосив славу ветеранам Червоної армії та партизанського руху, воякам Української повстанської армії та всім учасникам національно-визвольних змагань, усім, хто захищав Україну від агресії з боку нацистського Третього рейху, – а також сучасним Збройним силам України, Національній гвардії, СБУ, прикордонникам, добровольцям і волонтерам і всім силовим структурам, які боронять Україну від ворожих зазіхань Росії.