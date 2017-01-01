Порошенко присвоїв загиблому на Донбасі Василю Сліпаку звання Герой України

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Василь Сліпак

Василь Сліпак був оперним співаком, учасником Революції Гідності, учасником АТО

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Герой України українському оперному співаку, волонтеру, учаснику Революції Гідності та війни на Донбасі Василю Сліпаку посмертно. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Сліпак був солістом у Паризькій національній опері. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початком Революції Гідності очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.

У 2015 році добровольцем пішов воювати на Донбас. Був у складі 7-го батальйону ДУК.

29 червня 2016 року 43-річний Василь Сліпак загинув від снайперської кулі поблизу шахти «Бутівка».