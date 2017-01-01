Порошенко призначив 23 довічні стипендії правозахисникам, які зазнали переслідувань
- Сьогодні, 21:17
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Президент України Петро Порошенко
Стипендії призначено громадянам з 12 регіонів
Президент України Петро Порошенко призначив 23 довічні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність.
Про це йдеться в указі президента №140 від 23 травня, опублікованому на сайті Адміністрації глави держави.
Згідно з указом, стипендії призначено громадянам з 12 регіонів:
- Арабському Миколі Степановичу (Львівська область);
- Вишневській Ользі Юріївні (Івано-Франківська область);
- Гевчуку Йосипу Миколайовичу (Дніпропетровська область);
- Грицелюку Юрію Миколайовичу (Львівська область);
- Гриців Ганні Олексіївні (Хмельницька область);
- Гришиній-Грищук Домніці Ананіївні (Чернівецька область);
- Грушицькій Оксані Оксентіївні (Вінницька область);
- Дебрин Марії Максимівні (Чернівецька область);
- Довбушу Миколі Яковичу (Хмельницька область);
- Красовській Єлизаветі Михайлівні (Чернівецька область);
- Кривчуку Євгенію Калениковичу (Хмельницька область);
- Лесіву Петру Степановичу (Одеська область);
- Мануйлику Івану Івановичу (Рівненська область);
- Мармусу Володимиру Васильовичу (Тернопільська область);
- Мерещак Ользі Олексіївні (Тернопільська область);
- Олійник Катерині Пантеліївні (Дніпропетровська область);
- Павлову Вадиму Васильовичу (м. Київ);
- Слободянюку Дмитру Васильовичу (Чернігівська область);
- Твардовській Марії Мартинівні (Полтавська область);
- Теляєвій Орисі Миколаївні (Чернівецька область);
- Терешків Марії Миколаївні (Чернівецька область);
- Цапику Василю Миколайовичу (Дніпропетровська область);
- Яриничу Оресту Олексійовичу (Львівська область).