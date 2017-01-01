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    Порошенко призначив 23 довічні стипендії правозахисникам, які зазнали переслідувань

    • Сьогодні, 21:17
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    <span>Президент України Петро Порошенко</span>
    Президент України Петро Порошенко

    Стипендії призначено громадянам з 12 регіонів

    Президент України Петро Порошенко призначив 23 довічні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність.

    Про це йдеться в указі президента №140 від 23 травня, опублікованому на сайті Адміністрації глави держави.

    Згідно з указом, стипендії призначено громадянам з 12 регіонів:

    • Арабському Миколі Степановичу (Львівська область);
    • Вишневській Ользі Юріївні (Івано-Франківська область);
    • Гевчуку Йосипу Миколайовичу (Дніпропетровська область);
    • Грицелюку Юрію Миколайовичу (Львівська область);
    • Гриців Ганні Олексіївні (Хмельницька область);
    • Гришиній-Грищук Домніці Ананіївні (Чернівецька область);
    • Грушицькій Оксані Оксентіївні (Вінницька область);
    • Дебрин Марії Максимівні (Чернівецька область);
    • Довбушу Миколі Яковичу (Хмельницька область);
    • Красовській Єлизаветі Михайлівні (Чернівецька область);
    • Кривчуку Євгенію Калениковичу (Хмельницька область);
    • Лесіву Петру Степановичу (Одеська область);
    • Мануйлику Івану Івановичу (Рівненська область);
    • Мармусу Володимиру Васильовичу (Тернопільська область);
    • Мерещак Ользі Олексіївні (Тернопільська область);
    • Олійник Катерині Пантеліївні (Дніпропетровська область);
    • Павлову Вадиму Васильовичу (м. Київ);
    • Слободянюку Дмитру Васильовичу (Чернігівська область);
    • Твардовській Марії Мартинівні (Полтавська область);
    • Теляєвій Орисі Миколаївні (Чернівецька область);
    • Терешків Марії Миколаївні (Чернівецька область);
    • Цапику Василю Миколайовичу (Дніпропетровська область);
    • Яриничу Оресту Олексійовичу (Львівська область).
    Петро Порошенко Київ Чернівецька область
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