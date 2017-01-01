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    Порошенко призначив двох голів райдержадміністрацій у Хмельницькій області

    • Сьогодні, 21:43
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    <span>Президент України Петро Порошенко</span>
    Президент України Петро Порошенко

    Розпорядження опубліковані прес-службою глави держави

    Президент України Петро Порошенко призначив головою Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області Романа Підопригору.

    Відповідне розпорядження від 1 квітня опублікувала прес-служба глави держави.

    Підкреслюється, що Подопригора призначений з 3 квітня з випробувальним строком у три місяці.

    Ще одним розпорядженням Порошенко призначив Віктора Солодкого головою Полонської РДА в Хмельницькій області. Випробувальний строк також становить три місяці.

    Петро Порошенко Адміністрація Президента
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