Порошенко призначив двох голів райдержадміністрацій у Хмельницькій області
- Сьогодні, 21:43
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Президент України Петро Порошенко
Розпорядження опубліковані прес-службою глави держави
Президент України Петро Порошенко призначив головою Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області Романа Підопригору.
Відповідне розпорядження від 1 квітня опублікувала прес-служба глави держави.
Підкреслюється, що Подопригора призначений з 3 квітня з випробувальним строком у три місяці.
Ще одним розпорядженням Порошенко призначив Віктора Солодкого головою Полонської РДА в Хмельницькій області. Випробувальний строк також становить три місяці.