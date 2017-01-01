Порошенко про подвійне громадянство політиків: я не збираюся з цим миритися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко робитиме все від нього залежне, щоб у Раді були народні депутати лише з українськими паспортами

Президент Петро Порошенко обґрунтував свою законодавчу ініціативу щодо унеможливлення подвійного громадянства в Україні. Про це Порошенко заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

Президент підкреслив, що «ситуація була доведена до абсурду, коли губернатор, народний депутат чи державний чиновник хизувався перед суспільством наявністю двох чи трьох паспортів, впевнений у власній безкарності».

«Я буду робити все від мене залежне, щоб в українському парламенті були лише українські народні депутати з українським громадянством, бо це питання національної безпеки», - підкреслив Президент.

Глава держави навів наприклад, коли народний депутат Андрій Артеменко, під час допиту у Генеральній прокуратурі публічно заявив, що у нього є другий паспорт.

«Я, як Президент не збираюся з цим миритися», - сказав він та нагадав, що запропонував парламенту розглянути законопроект, що унеможливлює наявність подвійного громадянства. Особливо це стосується державних чиновників та народних депутатів.

За його словами, не може народний депутат чи державний чиновник при ухваленні надзвичайно важливих державних рішень керуватися інтересами іншої держави ніж Україна.

«Я буду робити усе від мене залежне, щоб таких людей позбавляти українського громадянства. І я пишаюся тим, що з цього приводу я маю повну підтримку українського суспільства», - резюмував Петро Порошенко.