Порошенко ратифікував угоду про співробітництво з Норвегією

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Відповідна Угода була підписана 18 жовтня 2016 року в Осло

Порошенко підписав Закон «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво».

Про це повідомляє прес-служба президента.

«Документ створює рамкові, організаційно-правові засади українсько-норвезького співробітництва у сфері залучення та використання міжнародної технічної допомоги, та сприятиме розвитку технічного та фінансового співробітництва між двома державами», — йдеться у повідомленні.

Відповідна Угода була підписана 18 жовтня 2016 року в Осло під час візиту Порошенка до Королівства Норвегія.

Закон був ухвалений Верховною Радою 22 березня.



