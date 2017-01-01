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    Порошенко ратифікував угоду про співробітництво з Норвегією

    • Сьогодні, 22:15
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    Відповідна Угода була підписана 18 жовтня 2016 року в Осло

    Порошенко підписав Закон «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво».

    Про це повідомляє прес-служба президента.

    «Документ створює рамкові, організаційно-правові засади українсько-норвезького співробітництва у сфері залучення та використання міжнародної технічної допомоги, та сприятиме розвитку технічного та фінансового співробітництва між двома державами», — йдеться у повідомленні.

    Відповідна Угода була підписана 18 жовтня 2016 року в Осло під час візиту Порошенка до Королівства Норвегія.

    Закон був ухвалений Верховною Радою 22 березня.


    закон Норвегія
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