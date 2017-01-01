Порошенко: РФ, як і 100 років тому, не може змиритися з незалежністю Україні

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Петро Порошенко

Порошенко подякував сучасним героям, які відстоюють наше право творити власну державу

Нині, як і майже 100 років тому, Росія не може змиритися з існуванням незалежної України. Про це йдеться у зверненні президента Петра Порошенка до Українського народу у зв’язку з Днем пам’яті Герої Крут.

«Сьогодні ми вшановуємо подвиг молодих українців - старшин та юнкерів Першої Київської юнацької школи ім. Б.Хмельницького, бійців Помічного студентського куреня Січових стрільців - студентів київських вищих навчальних закладів та гімназистів старших класів. 29 січня 1918 року, невдовзі після проголошення незалежності Української Народної Республіки, вони на кілька днів зупинили просування на Київ московсько- більшовицької орди. Героїчний бій під Крутами назавжди вписаний на скрижалі національної історії - передусім як приклад волелюбності та незламності українського народу», - йдеться у зверненні.

«Нині, як і майже 100 років тому, країна, яка марить імперськими амбіціями, не може змиритися з існуванням незалежної України. Зараз, як і тоді, Росія розв’язала війну і заперечує свою агресію, намагаючись поширити у світі міф про внутрішній конфлікт в нашій державі», - зазначив Порошенко.

Він нагадав, що у День пам'яті Героїв Крут Україна вшановує й сучасних героїв, які віддали своє життя за суверенітет і територіальну цілісність держави уже в нинішній українсько-російській війні.

«Окремо хочу звернутися сьогодні до наших воїнів, які у складі Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Національної поліції відстоюють наше право творити власну державу. Прийміть щиру вдячність Українського народу за вашу чесну й героїчну щоденну працю. Ми обов’язково переможемо! Слава Україні! Слава її Героям!» - заявив Порошенко.