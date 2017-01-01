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    Порошенко: Росії не дали дестабілізувати ситуацію в Авдіївці

    • Сьогодні, 17:55
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    Кілька днів поспіль роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки після обстрілів бойовиків не могли розпочатися
    Кілька днів поспіль роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки після обстрілів бойовиків не могли розпочатися

    Президент подякував всім, хто працював на уникнення катастрофи

    Російській Федерації не дали спровокувати гуманітарну катастрофу та дестабілізувати ситуацію у Авдіївці і по всій лінії фронту.

    Про це заяив президент Петро Порошенко ввечері 5 лютого. 

    «Нарешті Авдіївка зі світлом. Голова Донецької облВЦА Павло Жебрівський щойно доповів про відновлення електропостачання Авдіївки», - зазначив глава держави. 

    При цьому президент висловив вдячність «злагодженій роботі уряду, ДержНС, українським військовим, які зробили все можливе для того, щоби не дати РФ спровокувати гуманітарну катастрофу й дестабілізувати ситуацію як у Авдіївці, так і по всій лінії фронту».

    Як відомо,  кілька днів поспіль роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки після обстрілів бойовиків не могли розпочатися: російська сторона СЦКК давала гарантії припинення вогню в денний час, однак бойовики їх порушували.

    Зокрема, 4 лютого бойовики обстріляли українських електриків, які проводили роботи з відновлення електропостачання до Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції.

    В ОБСЄ закликали дотримуватися режиму тиші для проведення ремонтних робіт. 5 лютого відновлення електропостачання ДФС проходило під наглядом представників СММ ОБСЄ, які перебували на місці пошкодження ЛЕП разом з заступником голови СММ ОБСЄ Олександром Хугом. 

    Згодом віце-прем'єр Геннадій Зубко доповів президенту України, що роботи з відновлення лінії електропостачання до Авдіївки завершені.

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