Порошенко: Росії не дали дестабілізувати ситуацію в Авдіївці

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Кілька днів поспіль роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки після обстрілів бойовиків не могли розпочатися

Президент подякував всім, хто працював на уникнення катастрофи

Російській Федерації не дали спровокувати гуманітарну катастрофу та дестабілізувати ситуацію у Авдіївці і по всій лінії фронту.

Про це заяив президент Петро Порошенко ввечері 5 лютого.

«Нарешті Авдіївка зі світлом. Голова Донецької облВЦА Павло Жебрівський щойно доповів про відновлення електропостачання Авдіївки», - зазначив глава держави.

При цьому президент висловив вдячність «злагодженій роботі уряду, ДержНС, українським військовим, які зробили все можливе для того, щоби не дати РФ спровокувати гуманітарну катастрофу й дестабілізувати ситуацію як у Авдіївці, так і по всій лінії фронту».

Як відомо, кілька днів поспіль роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки після обстрілів бойовиків не могли розпочатися: російська сторона СЦКК давала гарантії припинення вогню в денний час, однак бойовики їх порушували.

Зокрема, 4 лютого бойовики обстріляли українських електриків, які проводили роботи з відновлення електропостачання до Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції.

В ОБСЄ закликали дотримуватися режиму тиші для проведення ремонтних робіт. 5 лютого відновлення електропостачання ДФС проходило під наглядом представників СММ ОБСЄ, які перебували на місці пошкодження ЛЕП разом з заступником голови СММ ОБСЄ Олександром Хугом.

Згодом віце-прем'єр Геннадій Зубко доповів президенту України, що роботи з відновлення лінії електропостачання до Авдіївки завершені.