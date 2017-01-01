Порошенко сьогодні зустрінеться із Терезою Мей у Лондоні

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Порошенко виступить у Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз»

У вівторок і середу, 18-19 квітня, цього року президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Великої Британії на запрошення прем’єр-міністра цієї країни Терези Мей, передає на пресс-служба Глави держави.

Зазначається, що програмою візиту передбачені зустрічі Порошенка з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, окремими членами уряду та представниками палати громад британського парламенту.

Заплановано виступ президента України у Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» на тему: «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії».

Президент України також зустрінеться з провідними представниками британського бізнесу.