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    Порошенко сьогодні зустрінеться із Терезою Мей у Лондоні

    • Сьогодні, 08:14
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    Порошенко виступить у Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз»

    У вівторок і середу, 18-19 квітня, цього року президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Великої Британії на запрошення прем’єр-міністра цієї країни Терези Мей, передає на пресс-служба Глави держави.

    Зазначається, що програмою візиту передбачені зустрічі Порошенка з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, окремими членами уряду та представниками палати громад британського парламенту.

    Заплановано виступ президента України у Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» на тему: «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії».

    Президент України також зустрінеться з провідними представниками британського бізнесу.

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