Порошенко у Биківні: «Комуністичним ідолам нема і не буде місця в нашій країні»

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Президент вшанував пам’ять жертв політичних репресій

Глава держави нагадав, що Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію про тотожність нацистського і сталінського режимів

Комуністичним ідолам нема і не буде місця в Україні. Про це заявив президент України Петро Порошенко у виступі у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили» на заходах, присвячених Дню пам'яті жертв політичних репресій, повідомляє «Укрінформ».

«Побувавши вчора у Заксенхаузені, і стоячи сьогодні тут, у Биківні, ще раз і ще раз усвідомлюю, відчуваю кожною клітиною людожерську подібність нацистського і сталінського режимів», - сказав Порошенко.

У цьому контексті він нагадав, що Парламентська асамблея ОБСЄ ще вісім років тому ухвалила дуже важливу резолюцію про їхню тотожність і навіть запропонувала спільний день пам'яті жертв сталінізму і нацизму.

«Ось чому, якщо дехто не зрозумів, протягом останніх трьох років в Україні ми разом проводимо декомунізацію. І ось чому відбувся так званий ленінопад, і ось чому очистилася карта України від імен її катів і душогубів, і ось чому оновилися таблички з назвами вулиць. Бо комуністичним ідолам нема і не буде місця в нашій країні», - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходить День пам’яті жертв політичних репресій — щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає на третю неділю травня.

Указом президента України Леоніда Кучми № 1181/2000 від 31 жовтня 2000 року День пам’яті жертв голодоморів, який відзначався кожної четвертої суботи листопада перейменовувався на «День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій».

Указом Кучми № 797/2004 від 15 липня 2004 року встановлювалася назва «День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій». Указом президента України Віктора Ющенка № 431/2007 від 21 травня 2007 року дні пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій розведено у часі. День пам’яті жертв голодоморів залишився щочетвертої суботи листопада, натомість, третя неділя травня встановлена Днем пам’яті жертв політичних репресій.

Джерело: Укрінформ