Порошенко узаконив нові виплати для військових

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Снайпер ЗСУ

Снайпер в АТО отримуватиме 18 тис. грн за місяць

Президент підписав закони щодо підвищення соціального захисту військових та членів їх сімей.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Порошенко нагадав, що у 2014 році мобілізований снайпер отримував 600 гривень на місяць, сьогодні снайпер в зоні АТО отримує близько 600 гривень в день.

Крім того, доручено підвищити рівень доплати для військових, що перебувають на першій ліній в зоні АТО.

«На першій лінії сьогодні рівень доплати має складати 7,5 тис. гривень до рівня забезпечення. І загальне грошове забезпечення вже може складати не менше 15 тис. гривень. Крім патріотизму, це дуже потужна мотивація і адекватна відповідь держави, що турбується про своїх військовослужбовців», - наголосив Порошенко.

Президент також додав, що спільними зусиллями з волонтерами вдалося суттєво покращити рівень речового, харчового, медичного, логістичного забезпечення та озброєння.

Глава держави наголосив на важливості грошової компенсації родинам військових, які загинули на передовій, та пораненим захисникам.

«Ми навіть в цих важких умовах прийняли рішення про те, що підвищуємо на 50% (грошову компенсацію, – ред.) і родина отримає понад 1,2 млн гривень від держави – якщо це (загибель військового, – ред.) відбулося безпосередньо в бою. Також на 50%, з 400 тис. до близько 640 тис. гривень (підвищилась, – ред.) компенсація у випадку інвалідності І групи», - розповів президент.