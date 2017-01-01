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    Порошенко в Одесі відкриє оновлені Потьомкінські сходи

    • Сьогодні, 09:10
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    <p>Петро Порошенко</p> <p>Фото: Главком&nbsp;</p>

    Петро Порошенко

    Фото: Главком 

    Поряд з Потьомкінськими сходами за кошти меценатів створено Стамбульський парк

    Президент України Петро Порошенко 26 травня перебуватиме з робочим візитом в Одеській області.

    Про це повідомила керівник прес-служби Одеської облдержадміністрації Сніжана Мереуца.

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    «Президент Петро Порошенко візьме участь у церемонії відкриття Стамбульського парку і відреставрованих Потьомкінських сходів, а також побуває в Одеському дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» на березі Чорного моря», - зазначила Мереуца.

    У програмі візиту глави держави також відкриття 44-кілометрової ділянки відремонтованої дороги «Спаське - Вилкове» на півдні Одеської області.

    Як повідомлялося, рік тому мерія Одеси замовила будівельній фірмі виконання ремонтно-реставраційних робіт на Потьомкінських сходах, збудованих Франческо Боффо в 1837-1841 роках, що є унікальною архітектурно-інженерною спорудою, пам’яткою архітектури національного значення. Поряд з Потьомкінськими сходами за кошти меценатів створено Стамбульський парк.

    Очікується також прибуття до Одеси делегації із Стамбула.

    Джерело: Укрінформ

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