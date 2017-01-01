Порошенко в Одесі відкриє оновлені Потьомкінські сходи
- Сьогодні, 09:10
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Петро Порошенко
Фото: Главком
Поряд з Потьомкінськими сходами за кошти меценатів створено Стамбульський парк
Президент України Петро Порошенко 26 травня перебуватиме з робочим візитом в Одеській області.
Про це повідомила керівник прес-служби Одеської облдержадміністрації Сніжана Мереуца.
«Президент Петро Порошенко візьме участь у церемонії відкриття Стамбульського парку і відреставрованих Потьомкінських сходів, а також побуває в Одеському дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» на березі Чорного моря», - зазначила Мереуца.
У програмі візиту глави держави також відкриття 44-кілометрової ділянки відремонтованої дороги «Спаське - Вилкове» на півдні Одеської області.
Як повідомлялося, рік тому мерія Одеси замовила будівельній фірмі виконання ремонтно-реставраційних робіт на Потьомкінських сходах, збудованих Франческо Боффо в 1837-1841 роках, що є унікальною архітектурно-інженерною спорудою, пам’яткою архітектури національного значення. Поряд з Потьомкінськими сходами за кошти меценатів створено Стамбульський парк.
Очікується також прибуття до Одеси делегації із Стамбула.
Джерело: Укрінформ