Порошенко в Одесі відкриє оновлені Потьомкінські сходи

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Петро Порошенко Фото: Главком

Поряд з Потьомкінськими сходами за кошти меценатів створено Стамбульський парк

Президент України Петро Порошенко 26 травня перебуватиме з робочим візитом в Одеській області.

Про це повідомила керівник прес-служби Одеської облдержадміністрації Сніжана Мереуца.

«Президент Петро Порошенко візьме участь у церемонії відкриття Стамбульського парку і відреставрованих Потьомкінських сходів, а також побуває в Одеському дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» на березі Чорного моря», - зазначила Мереуца.

У програмі візиту глави держави також відкриття 44-кілометрової ділянки відремонтованої дороги «Спаське - Вилкове» на півдні Одеської області.

Як повідомлялося, рік тому мерія Одеси замовила будівельній фірмі виконання ремонтно-реставраційних робіт на Потьомкінських сходах, збудованих Франческо Боффо в 1837-1841 роках, що є унікальною архітектурно-інженерною спорудою, пам’яткою архітектури національного значення. Поряд з Потьомкінськими сходами за кошти меценатів створено Стамбульський парк.

Очікується також прибуття до Одеси делегації із Стамбула.

Джерело: Укрінформ