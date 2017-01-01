Порошенко вивів Пахачук зі складу наглядової ради «Ощадбанку»

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Галина Пахачук

Рішення набирає чинності з дня його опублікування

Петро Порошенко припинив повноваження члена наглядової ради ПАТ «Ощадбанк» Галини Пахачук. Відповідний указ президента сьогодні опубліковано на сайті глави держави.

«Припинити повноваженя члена наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» Галини Пахачук», повідомляється у документів, який набирає чинності з дня його опублікування.

Пахачук входила до наглядової ради «Ощадбанку» з 17 березня 2014 року.

Нагадаємо, у грудні минулого року Галину Пахачук призначено керівником Казначейства «Приватбанку», який офіційно перейшов у державну власність.