Порошенко: Восени матимемо картинку щодо темпів приватизації Одеського припортового

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Прес-конференція Петра Порошенка

Президент запевнив, що уряд не допустить банкрутства заводу

Банкрутство Одеського припортового заводу є неприйнятним. Про це під час своєї прес-конференції заявив президент Петро Порошенко.

«Вважаю, що уряд прийме відповідних заходів, щоб запобігти банкрутству. Єдиний вихід – це приватизація. Приватизація як ліквідація потенційного джерела корупції», - зазначив глава держави.

Він також висловив сподівання, що незабаром буде запропонована кандидатура на посаду нового глави Фонду державного майна, і «восени ми будемо мати картинку щодо темпів і ходу приватизації Одеського припортового».

Як відомо, у планах уряду приватизувати до 2022 року 3,5 тисячі підприємств. В першу чергу збираються продати приватним власникам Одеський припортовий завод, обленерго, «Центренерго», «Укрспирт» і «Турбоатом», 10 морських і річкових торговельних портів, понад 20 вугільних шахт, більше 10 енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній, Об'єднану гірничо-хімічну компанію, завод «Електроважмаш», підприємство «Сумихімпром» тощо. У 15 найбільших державних компаніях буде введено наглядову раду, щоб готувати їх до продажу.

Найкрупнішим комплексом для приватизації є Одеський припортовий завод. Він є одним із найпотужніших хімічних підприємств Європи. Виробляє аміак, рідкий азот, карбамід й інші речовини.

Підприємство було сполучено газовою трубою із Горлівкою і російським містом Тольятті. Паралельно із тим, як газ в Україні дорожчав, знижувалися обсяги виробництва на підприємстві. Його збиралася перепродати приватним власникам ще прем’єр Юлія Тимошенко. Однак Конституційний суд не дозволив.

Вартість Одеського припортового заводу 2015 року оцінювали у 500 млн доларів, зараз в уряді називають іншу цифру — 150 млн.

Сьогодні, 14 травня, у День Європи, з нагоди надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко проводить прес-конференцію.