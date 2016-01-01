Порошенко ввів мораторій на контроль у сфері госпдіяльності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державний нагляд

Законом встановлюється до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного контролю планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України №1728-VIII «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», прийнятий Верховною Радою України 3 листопада 2016 року. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом встановлюється до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного контролю планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Документом також визначаються підстави та випадки, коли державний нагляд здійснюється. Так, до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду здійснюються органами державного нагляду за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду про здійснення заходу державного контролю за його бажанням; за рішенням суду; у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Позаплановий захід державного нагляду на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду за погодженням Державної регуляторної служби.

Державна регуляторна служба зобов’язана до початку проведення контролю оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті погодження на проведення таких заходів. Проведення позапланового заходу державного нагляду без оприлюднення погодження Державної регуляторної служби забороняється.

Законом також визначаються права суб’єктів господарювання, зокрема вони мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду для проведення заходів державного нагляду, якщо їм не пред’явлено відповідне погодження.

Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, органом, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів тощо.

Кабінет міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом повинен розробити і затвердити стратегію та програму реформування системи державного нагляду, зокрема в частині перегляду контрольних функцій держави з метою їх оптимізації та відповідного скорочення кількості органів державного нагляду і чисельності їх працівників.

Державна регуляторна служба у двотижневий строк повинна затвердити форму та порядок надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до 31 грудня 2017 року включно.