Порошенко закликав лідерів G7 дати чітку відповідь Кремлю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком Президент України Петро Порошенко

Кремлю не змити кров зі своїх рук та не уникнути відповідальності за крадіжку Криму та експорт війни на Донбас, заявив Порошенко

Президент України Петро Порошенко закликав лідерів «Великої сімки» згадати історію, проявити мудрість і далекоглядність та не дати Москві жодних шансів на продовження своєї агресивної політики по відношенню до України. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Історія вчить нас, що умиротворення не працює», - пише Порошенко у колонці видання Politico.

«Сьогодні лідери «Великої сімки» збираються за одним столом, де говоритимуть про складні виклики нашому світовому порядку. Обраний для цієї зустрічі день не міг бути більш символічним для України», - йдеться у статті Порошенка. Він зазначає, що історія вчить нас, що умиротворення веде до ще більшої агресії і що, лише з позицій сили можна відстояти сталий мир і відновити безпеку і стабільність. А це - зміцнення стійкості України шляхом підтримки реформ та посилення оборонних спроможностей українського війська, у тому числі новітніми видами оборонного озброєння.

«Сьогодні «Велика сімка» - клуб поважних держав та світових лідерів, з якого Росію видворено з ганьбою - має слушну нагоду для чіткої відповіді агресору. Кремлю не змити кров зі своїх рук та не уникнути відповідальності за крадіжку Криму та експорт війни на Донбас», - наголошує глава Української держави.

Президент привертає увагу до історії, коли у 1936 році Уїнстон Черчилль сказав, що «ера зволікань» добігає кінця і що світ входить у «період наслідків», але його попередження не помітили. При цьому він нагадує, що «за два роки до того, британський державник застерігав Європу про неминучу трагедію, однак був названий панікером».

«Ця помилка коштуватиме життя десяткам мільйонів загиблих. Дуже важливо її не повторити сьогодні в Україні, яку Росія обрала першочерговою мішенню своєї помсти за геополітичний провал Радянського Союзу», - застерігає Порошенко.

Він наголошує: «Росія не зупинить свою кампанію агресії, доки не зупинимо її ми. Захід має продемонструвати відданість спільним діям та повстати спільним фронтом на захист цінностей і поваги до міжнародного права. Сьогодні, як і напередодні Другої світової війни, час не на нашому боці. За умов, коли список жертв агресії далі зростає, відкладати чи вдаватися до заспокійливих напівзаходів не просто недоречно, а загрозливо».

Президент також застерігає країни вільного світу щодо впливу «російської гібридної машини війни нового зразка», яка невпинно набирає обертів. «Її вплив тепер відчувають не лише в Україні. Щупальця Кремля намагаються взяти за горло і ключові столиці Об'єднаної Європи, і трансатлантичних союзників», - зазначає він.

Порошенко пояснює також нещодавнє рішення України щодо заборони доступу до керованих з Кремля соціальних мереж: «На догоду гібридних атак Москви рекрутуються всі можливі впливи, передусім кіберпростір. А ті, хто насмілюються обрізати ці щупальця, отримують нову хвилю нападів. Саме так сталося в Україні цими днями, де ми обрізали вплив - призупинили доступ до адміністрованих з РФ соціальних мереж, а у відповідь з Москви прийшла масована скоординована кібератака, підтримана інформаційною пропагандою. На захист агентів Кремля в особі «ВКонтакте» чи «Однокласники» стали інформаційні війська Росії, з діями яких добре обізнані і в Парижі, і в Берліні, і за океаном».

«Якщо вільний світ серйозно зацікавлений в мирі та світовому порядку, слід пам'ятати, що відновлення нормальних відносин з Москвою пролягає через Київ. Росія повинна виконати Мінські домовленості, передусім в частині безпеки. Вона повинна повернути Крим Україні, відновити територіальну цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах. Все інше - від лукавого», - підсумовує президент України.