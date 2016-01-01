Порошенко закликав Росію забезпечити припинення вогню на час свят



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Режим тиші» повинен початися 24 грудня в 00.00

Президент Петро Порошенко закликав Росію забезпечити припинення вогню на Донбасі на час свят, а також виконати інші Мінські обов'язки. Про це Порошенко заявив на Facebook.

«Закликаю Росію забезпечити неухильне дотримання режиму припинення вогню, а також імплементацію інших домовленостей, зокрема щодо невідкладного звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб, у тому числі на російській території», - заявив Порошенко.

Як повідомлялося, 21 грудня Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на сході України закликала до повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі.